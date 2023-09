Luxe : soldes de rentrée !

(Boursier.com) — Le luxe a connu une semaine sombre en bourse de Paris, à l'image du titre LVMH qui a abandonné 6%, tandis que Kering (-5,5%) et Hermès (-3,5%) pointent aussi en berne, alors que le compartiment a fait les frais des dernières déclarations de Johann Rupert, le président de Richemont. Le propriétaire de Cartier, a estimé que l'inflation "commençait à affecter la demande de luxe en Europe". La hausse persistante des prix incite même les consommateurs européens aisés à réduire leurs achats, selon le milliardaire sud-africain... Le dirigeant, qui s'exprimait dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'entreprise suisse à Genève, a précisé avoir "constaté des difficultés". Les ménages européens consacrent un pourcentage plus élevé de leurs revenus aux produits de première nécessité qu'ils ne l'ont fait au cours de la dernière décennie.

La société avait déjà prévenu en juillet que la demande aux États-Unis et en Chine, deux des plus grands marchés de produits de luxe, "commençait à faiblir"... J. Rupert a indiqué s'attendre à ce que les perturbations persistent : "nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'après 10 ans d'excès, nous revenions à la normale dans un an ou deux. Cela va prendre plus de temps".

Parmi les derniers avis de brokers, on note un peu plus de prudence aussi en raison du ralentissement économique qui se confirme des deux côtés de l'Atlantique. Citi vient ainsi de ramener sa cible de 960 à 882 euros, tout en restant malgré tout à l'achat sur le dossier LVMH.