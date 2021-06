Luxe : séance compliquée pour le secteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une fois n'est pas coutume, le secteur du luxe ferme la marche sur le CAC40, Hermès, Kering et LVMH abandonnant entre 2% et 3%. Le compartiment est notamment pénalisé par une note de HSBC qui estime que les investisseurs pourraient 'faire une pause' sur les actions dont les valorisations sont proches des records. La banque prévient pourtant : "attendez-vous à ce que le secteur du luxe enregistre une croissance 'exceptionnellement' forte de ses revenus au deuxième trimestre et voit ses marges s'améliorer au premier semestre. Cela pourrait vraiment être aussi bon que possible".

Les valorisations, les devises et les craintes d'un retournement du 'staycationing' ne sont pas les principales raisons de la prudence du courtier mais plutôt la gestion du ralentissement de la dynamique qui "pourrait être délicate". Les investisseurs pourraient "ne pas aimer le concept même d'un atterrissage en douceur", selon HSBC, qui dégrade Hermès, Kering, Richemont et Burberry.