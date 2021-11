Luxe : Salvatore Ferragamo plombe l'ambiance

(Boursier.com) — Journée compliquée pour les acteurs du luxe. De Kering (-2,3%), en passant par Richemont (-1,2%), Burberry (-1,4%) ou encore LVMH (-2%), les grandes sociétés européennes du secteur reculent après un message prudent de Salvatore Ferragamo (-6,5%) sur la Chine. Le message de Ferragamo sur la Chine est "plus conservateur" que celui de ses pairs, écrit Morgan Stanley. Outre la Chine, les ventes de Ferragamo en octobre et novembre ont également été affectées par les nouvelles restrictions liées au Covid-19 en Australie et au Japon. Certains analystes estiment toutefois que le groupe italien souffre davantage de problèmes qui lui sont propres. "Nous continuons à penser que Ferragamo a un problème de produit", affirme par exemple Jefferies.