Luxe : Richemont plombe l'ambiance

Luxe : Richemont plombe l'ambiance







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur du luxe est mal orienté à Paris à l'image de Kering qui perd plus de 2% à 512 euros et de LVMH qui cède 1,5% à 405,9 euros. Il faut dire que Richemont (-5%), qui détient le joaillier Cartier ou encore l'horloger IWS, a annoncé un plongeon de 47% de son chiffre d'affaires sur les trois mois clos fin juin à 1,99 milliard d'euros. Richemont a déclaré que les ventes s'étaient contractées dans toutes les régions, sur toutes les chaînes et dans tous les secteurs d'activité. L'Asie-Pacifique s'en est un peu mieux sortie grâce à une augmentation des ventes de 49% en Chine liée au dynamisme du commerce en ligne. Le groupe helvète n'a pas fourni de détails sur ses perspectives.

Bernstein explique que Richemont suit les traces de ses pairs Swatch et Burberry avec une autre série de chiffres "gravement négatifs". Les fermetures liées aux Covid-19 font que les entreprises de biens de luxe enregistrent les pires résultats trimestriels de leur histoire et Richemont "ne fait pas exception".

Les ventes en Chine continentale ont augmenté de façon "impressionnante" de 47%, mais cette forte croissance a été plus que compensée par les développements décevants dans le reste de l'Asie en raison d'un manque de touristes chinois, affirme la Zuercher Kantonalbank.