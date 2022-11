Luxe : Richemont dope le secteur

(Boursier.com) — Le luxe est en forme en cette fin de semaine à Paris. Dans le sillage de Richemont qui s'envole de plus de 20% à Zurich après sa publication semestrielle, Hermès, LVMH et Kering gagnent plus de 3%. Si la firme suisse est tombée dans le rouge sur les six premiers mois de son exercice en raison d'une charge de 2,7 milliards d'euros en lien avec la cession de la majorité de sa participation dans YOOX Net-A-Porter, son bénéfice opérationnel des opérations continues a grimpé de 26% à 2,7 MdsE, contre un consensus de place de 2,3 MdsE.

Le chiffre d'affaires a bondi de 24% à taux de change réels (+16% à taux de change constants), à 9,68 MdsE, avec une croissance à deux chiffres à taux de change réels dans tous les secteurs d'activité et canaux de distribution. Les revenus ont enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les régions à l'exception de l'Asie-Pacifique (+3%), où les fermetures temporaires de boutiques en Chine continentale et à Macao en raison de la politique zéro Covid du pays ont pesé sur l'activité. La marge opérationnelle ressort à 28,1%, en hausse de 30 pb sur un an, et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles atteignent 1,54 MdE.

Le fabricant de bijoux et de montres Cartier a souligné que sa plus grande concentration sur la vente de produits directement aux clients plutôt que via des distributeurs lui permettait de conserver une plus grande part des bénéfices. Richemont tire désormais environ les trois quarts de son chiffre d'affaires des ventes directes, contre environ 40% en 2008. Cela, combiné à une meilleure répartition géographique des ventes et à des prix plus élevés, l'a aidé à compenser la plus forte inflation des quatre dernières décennies.