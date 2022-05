Luxe : rebond confirmé, bonnes nouvelles en Chine

(Boursier.com) — Le luxe confirme son rebond en ce début de semaine. Rassurés par l'annonce de l'assouplissement de certaines mesures prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, les investisseurs profitent pour se replacer sur les grands acteurs mondiaux de l'industrie. A Paris, Hermès et Kering et LVMH progressent de respectivement 4,3%, 4,1% et 3,2%. La Chine a signalé le plus faible cas de contamination au Covid-19 en près de trois mois, lui permettant d'annoncer la levée progressive de mesures mises en place contre l'épidémie dans le pays. A Shanghaï, sous confinement depuis deux mois, les restrictions "déraisonnables" visant les entreprises seront levées mercredi, ont annoncé dimanche les autorités, et Pékin a remis en service une partie des transports publics et rouvert certains centres commerciaux et lieux culturels.