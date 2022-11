Luxe : pas si vite ?

(Boursier.com) — Les dernières rumeurs en provenance de Chine en vue de l'annonce de possibles mesures visant à assouplir la politique "zéro Covid" des autorités de Pékin, via notamment la mise en place d'un "plan de réouverture conditionnelle", ne sont toujours pas confirmées... De quoi faire redescendre d'un cran le secteur du luxe qui avait rebondi récemment sur ces échos chinois. Au contraire le regain de cas de Covid dans plusieurs régions inquiètent les analystes. Rappelons que tout était parti la semaine dernière d'une capture d'écran non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux et affirmant qu'un vaste plan de réouverture du pays était prévu pour le début 2023...

Prudent, le Credit Suisse vient d'entamer le suivi d'Hermes avec une recommandation 'neutre' et une cible de 1.230 euros. Le titre revient à 1.361 euros ce mercredi, en baisse de 0,4%. Le Credit Suisse a par ailleurs abaissé son objectif sur Kering de 825 à 670 euros, tout en restant à 'surperformer et sur LVMH de 800 à 785 euros, avec un avis maintenu à 'surperformer' aussi...