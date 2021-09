Luxe : nouveau coup de pression

(Boursier.com) — La semaine rouge ou noire, c'est selon, se poursuit pour l'industrie du luxe à Paris. Kering abandonne encore 3,9%, LVMH lâche 2,9% et Hermès International cède 0,8%. Les craintes de ralentissement de l'économie chinoise ont été renforcées ce matin par l'annonce d'une timide hausse des ventes au détail dans le pays en août (+2,5%, soir le rythme le plus lent depuis août 2020) ainsi que par une progression de 5,3% sur un an de la production industrielle, soit la plus faible croissance depuis juillet 2020.

L'économie chinoise s'était relevée de l'impact initial de l'épidémie de coronavirus, mais la reprise s'est ralentie au cours des derniers mois, les entreprises étant aux prises avec des résurgences de l'épidémie, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et des coûts élevés des matières premières. De quoi mettre sous pression les acteurs du luxe alors que la Chine est depuis plusieurs années le principal moteur de croissance du secteur.

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, l'industrie doit également faire face aux dernières annonces des autorités de la région semi-autonome chinoise de Macao qui ont décidé de modifier la réglementation afin de renforcer les restrictions imposées aux exploitants de casino. Le centre de jeux de Macao est apparu ces dernières années comme une alternative pour les touristes à Hong Kong, ce qui a stimulé les dépenses de luxe dans cette ville. 'Bloomberg' rappelle par exemple que Hermès a ouvert une boutique à Macao en avril. Macao "n'est peut-être pas crucial en termes de ventes, mais il est important pour le sentiment sur les actions de luxe", estime Luca Solca, analyste chez Bernstein.

Hier, le secteur avait été pénalisé par une note prudente d'AlphaValue, qui s'inquiète justement de la dépendance du secteur à l'égard de la Chine, qui rend l'industrie du luxe "très vulnérable".