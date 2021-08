Luxe : LVMH, Kering et Hermès chutent encore

(Boursier.com) — On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle baisse marquée pour les grands acteurs du luxe français en ce début de séance, toujours plombés par les inquiétudes relatives à un ralentissement de l'activité en Chine, principal marché de l'industrie. Le repli plus fort que prévu des ventes de détail dans le pays en juillet est venu renforcer ces craintes d'autant que la crise sanitaire est loin d'être terminée. Des informations provenant de divers médias d'État chinois pénalisent également l'industrie alors que le président Xi Jinping aurait proposé un plan de "prospérité commune" comprenant la régulation et la redistribution des revenus. Un projet qui pourrait affecter les ménages les plus aisés.

Dans ce contexte, LVMH et Kering alignent une cinquième séance consécutive de recul avec des replis respectifs de 5% et 5,4% ce matin. Hermès résiste un peu mieux, en baisse de 3,3%.