Luxe : LVMH, Kering et Hermès chahutés, la Chine inquiète

(Boursier.com) — Le compartiment du luxe pèse fortement sur la tendance en ce milieu de semaine, à l'image de LVMH, Kering et Hermès qui abandonnent respectivement 4,2%, 3,4% et 3,3%, en queue de peloton sur le CAC40. Les opérateurs s'inquiètent d'un ralentissement de la consommation en Chine après le repli plus marqué que prévu des ventes de détail dans le pays en juillet. Des informations provenant de divers médias d'État chinois pénalisent également l'industrie alors que le président Xi Jinping aurait proposé un plan de "prospérité commune" comprenant la régulation et la redistribution des revenus. Un projet qui pourrait affecter les ménages les plus aisés.

"Il s'agit d'une réaction plutôt nerveuse du marché aux déclarations des dirigeants en Chine sur la "troisième redistribution des richesses", explique à 'Bloomberg', Luca Solca, analyste chez Bernstein. "Je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessairement beaucoup de choses à craindre de cela... Le temps nous le dira".