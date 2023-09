Luxe : le secteur voit rouge après les commentaires prudents du patron de Richemont

(Boursier.com) — Le luxe pèse sur la tendance ce mercredi à Paris. C'est le moins que l'on puisse dire puisque LVMH, Kering et Hermès pointent aux trois dernières places du CAC40 sur des replis compris entre et 2% et 3,4%. Outre une note prudente de HSBC sur l'industrie dévoilée ce matin, le compartiment fait aussi les frais des dernières déclarations de Johann Rupert. Cité par 'Bloomberg', le président de Richemont, le propriétaire de Cartier, a affirmé que l'inflation commençait à affecter la demande de luxe en Europe.

La hausse persistante des prix incite même les consommateurs européens aisés à réduire leurs achats, selon le milliardaire sud-africain. Le dirigeant, qui s'exprimait dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'entreprise suisse à Genève, a précisé avoir "constaté des difficultés". Les ménages européens consacrent un pourcentage plus élevé de leurs revenus aux produits de première nécessité qu'ils ne l'ont fait au cours de la dernière décennie.

La société avait prévenu en juillet que la demande aux États-Unis et en Chine, deux des plus grands marchés de produits de luxe, commençait à faiblir. Les ventes de produits de luxe ont explosé pendant et après la pandémie, alors que les acheteurs, aidés par des taux d'intérêt bas et des bas de laine conséquents, ont fait des folies pour des montres, des sacs à main et autres bijoux coûteux. Mais depuis, les Banques centrales sont passées par là en augmentant à toute vitesse leurs coûts d'emprunt pour contrer la flambée des prix. J.Rupert a indiqué s'attendre à ce que les perturbations persistent : "nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'après 10 ans d'excès, nous revenions à la normale dans un an ou deux. Cela va prendre plus de temps".