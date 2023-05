Luxe : le secteur sous pression, un analyste prudent

(Boursier.com) — Le luxe pique du nez et pèse sur la tendance à Paris. LVMH abandonne 3,8% à 844,7 euros, Hermès cède 5,3% à 1.916 euros et Kering recule de 2,1% à 530,4 euros. Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent à ce que les investisseurs deviennent plus sélectifs à l'avenir, ajoutant que le secteur est encombré, tout en affichant des valorisations élevées. Ils voient la prime du secteur par rapport au marché à des niveaux historiquement élevés, principalement en raison de l'expansion des multiples depuis le début de l'année.

Le rebond robuste de la demande intérieure en Chine et la croissance résiliente en Europe ont été les principaux moteurs de la croissance des ventes cette année, mais le ralentissement de l'activité aux États-Unis est préoccupant. Le broker s'attend désormais à ce que la performance soit tirée par la dynamique des bénéfices et préfère les noms avec une forte exposition à la Chine, mais une faible présence aux États-Unis, qui se négocient avec une valorisation attractive.

La DB favorise ainsi Richemont compte tenu de l'offre de marque différenciée et de l'exposition géographique attrayante. Elle continue également à 'acheter' Swatch, citant un sentiment négatif important mais "exagéré", tandis que Moncler est plébiscité en raison de la forte dynamique de la marque. Enfin, la banque reste à 'conserver' sur Hermès et LVMH, considérant le couple rendement/risque comme moins attractif compte tenu des primes de valorisation des deux Français.