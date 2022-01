Luxe : le secteur secoué

(Boursier.com) — Outre la tech, le compartiment du luxe subit d'importants dégagements en Europe. A Paris, où les plus grands groupes mondiaux sont cotés, LVMH, Hermès et Kering abandonnent entre 3 et 5%. Compte tenu de la nette progression des rendements obligataires depuis la position plus 'faucon' de la Fed hier soir (observée à travers les 'minutes' de la dernière réunion du FOMC), les investisseurs ont tendance à délaisser les valeurs les plus fortement valorisées, ce qui est le cas pour la majorité des acteurs du luxe, et à privilégier les actions 'value'. Les responsables de la Fed ont estimé lors de leur réunion du mois passé que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la Banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.