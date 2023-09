Luxe : le secteur recule, des analystes plus prudents

(Boursier.com) — Début de séance en repli pour le luxe à Paris avec LVMH et Kering qui abandonnent respectivement 0,5% et 0,8%. Les deux acteurs ont été dégradés par Jefferies ce matin, le broker évoquant les risques liés au ralentissement aux États-Unis et l'absence de reprise des dépenses de consommation chinoises. Jefferies a ainsi abaissé sa recommandation sur les deux groupes à 'conserver'. Concernant LVMH, il a coupé sa cible de 960 à 780 euros tandis que l'objectif sur Kering a été ramené de 655 à 500 euros.

Les estimations de bénéfices du courtier sur les entreprises de luxe pour 2024 sont inférieures d'environ 9% au consensus. "Les nerfs des investisseurs sont à vif" à l'approche des résultats du 3ème trimestre, avec un consensus sur les ventes organiques et l'Ebit semestriel sous pression, selon le courtier. Un débat majeur portera sur 2024, où le consensus suppose un retour à la croissance tendancielle, mais Jefferies est moins optimiste.

Inquiète du moteur chinois, la Deutsche Bank a également revu à la baisse ses objectifs sur les grands acteurs du luxe européens. " Les signes de pression économique dans le secteur immobilier et la modération du sentiment autour du PIB sont susceptibles de peser sur les dépenses des consommateurs de luxe, tant au niveau national qu'à l'étranger ", explique la DB. Pour les consommateurs américains et européens, la banque continue à miser sur une normalisation de la croissance sous-jacente au second semestre. Le broker abaisse sa cible sur Kering ('conserver') de 560 à 510 euros et réduit la mire sur LVMH de 835 à 815 euros ('conserver').