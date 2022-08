Luxe : le secteur recule avec les tensions sino-américaines

(Boursier.com) — Fin de semaine difficile pour le compartiment du luxe à Paris, victime des craintes d'escalade entre les Etats-Unis et la Chine après la visite polémique de Nancy Pelosi à Taiwan. Pékin a fait état d'une série de mesures de rétorsion contre les Washington et l'armée chinoise a quant à elle débuté une deuxième journée d'exercices militaires autour de l'île. De plus, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé la suspension de la coopération entre Chine et Etats-Unis dans un certain nombre de domaines, dont le dialogue militaire à haut niveau ou les négociations climatiques, précise Reuters. A Paris, LVMH, Kering et Hermès perdent tous plus de 2%.