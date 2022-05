Luxe : le secteur rechute

(Boursier.com) — Après deux belles séances de hausse, le secteur du luxe repique du nez ce jeudi. Le compartiment est à nouveau plombé par les craintes de resserrement monétaire agressif des Banques centrales sur fond d'envolée des prix et de ralentissement de la croissance en Chine, un marché clef pour l'industrie. LVMH, Hermès et Kering perdent entre 4,5% et 5,5% en matinée à Paris. "La hausse plus forte que prévu de l'inflation (ndlr : aux USA) a renforcé les inquiétudes quant à la nécessité pour la Fed d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire", déclare Rodrigo Catril, chez National Australia Bank.