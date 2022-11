Luxe : le secteur recherché en début de séance

(Boursier.com) — Le secteur du luxe tire la tendance à Paris puisque Hermès, LVMH et Kering pointent aux trois premières places du CAC40 à la faveur de gains d'environ 3%. Chahuté ces dernières séances, le compartiment bénéficie d'achats à bon compte d'autant que plusieurs analystes ont réitéré leur avis positif sur les trois acteurs ce matin. Barclays a par exemple revalorisé le titre du sellier de 1.459 à 1.525 euros tout en restant à 'surpondérer'. RBC Capital et Bernstein ont eux confirmé leur conseil 'surperformer' sur Kering alors que Jefferies et Bernstein ont maintenu leur avis 'achat' sur le numéro un mondial du luxe. Par ailleurs, Pékin prévoirait d'assouplir en mars les restrictions strictes mises en place face au Covid-19.