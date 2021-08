Luxe : le secteur rebondit après une semaine agitée

Luxe : le secteur rebondit après une semaine agitée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au rebond ! Fortement secoué la semaine passée, le secteur du luxe s'offre une belle remontée ce lundi matin à l'image de Kering qui reprend 3,3% à 673,8 euros, en tête du CAC40. LVMH (+2,3%) et Hermès (+1,5%) suivent de près. Outre les craintes relatives à un 'tapering' (réduction des achats d'actifs) de la Fed d'ici la fin de l'année, les opérateurs se sont inquiétés d'un probable ralentissement de l'activité en lien avec la résurgence de la pandémie de Covid-19, et surtout des dernières déclarations de Xi Jinping en faveur d'une "prospérité commune".

Le président chinois souhaiterait en effet limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne, selon le compte rendu d'une réunion du comité central des Affaires financières et économiques du Parti communiste qui s'est tenue mardi dernier. Un projet qui affecterait en premier lieu les ménages les plus aisés, les principaux clients des grandes maisons de luxe.

Alors que la Chine reste le principal moteur de la croissance dans le secteur du luxe, "une plus grande volatilité semble devoir rester", indiquait Jefferies dans une note publiée vendredi. Le broker expliquait que les inquiétudes du marché concernant la Chine pourraient être exagérées, "mais que cela pourrait changer rapidement". Une richesse plus répandue grâce à la croissance de la classe moyenne est bonne pour le luxe, mais seulement si les grands dépensiers sont 'gérés' plutôt que punis, selon l'analyste.