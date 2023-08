Luxe : le secteur profite d'une bonne nouvelle en provenance de Chine

(Boursier.com) — Le luxe repart de l'avant ce jeudi à l'image de LVMH et de Hermès qui avancent respectivement de 2,2% à 824,7 euros et de 2% à 1.939 euros sur le marché parisien. Le compartiment profite de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine durant la pandémie de coronavirus. Pékin autorise de nouveau les voyages en groupe vers des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. Les acheteurs du pays représentent environ 25% des ventes européennes de produits de luxe, y compris les achats effectués par les touristes, selon les dernières estimations de Goldman Sachs reprises par 'Bloomberg'. Après un bon début d'année, les actions des grands groupes de luxe ont chuté ces derniers mois en raison de la faiblesse des données sur la consommation et l'économie chinoises.