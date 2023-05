Luxe : le secteur pique encore du nez

(Boursier.com) — Le compartiment du luxe pèse une nouvelle fois sur la tendance en ce milieu de semaine à Paris. Si Hermès tente de résister (-0,4%), LVMH et Kering reculent plus nettement avec des baisses respectives de 1,7% et 1,6%. Alors que le secteur a déjà perdu environ 56 milliards de dollars de sa valeur au cours des deux derniers jours, de nouvelles inquiétudes concernant la Chine - un marché clé pour les entreprises du luxe - sont venues s'ajouter aux craintes concernant une éventuelle récession économique aux États-Unis. La Chine s'attend en effet à voir les infections au Covid culminer à environ 65 millions par semaine vers la fin juin, affirme 'Bloomberg'.

"Le luxe en particulier peut être affecté par la perception qu'il y a peu de catalyseurs à court terme après une solide série de performances", déclare à l'agence Swetha Ramachandran, gestionnaire principal du GAM Luxury Brands Fund. Le secteur "est pris au milieu d'une vente massive d'actions de croissance de qualité". "La valorisation globale du secteur semble élevée par rapport à l'histoire", ajoute Rogerio Fujimori, analyste chez Stifel. "Nous voyons toujours le secteur évoluer latéralement jusqu'à ce que les stats macros américaines s'améliorent".