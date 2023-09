Luxe : le secteur ne brille plus

(Boursier.com) — Bis repetita. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le luxe pique encore du nez ce mardi, toujours affecté par les craintes entourant la santé du consommateur chinois et, plus globalement, d'une baisse de la demande après des années de très forte croissance. Kering cède 2,3%, Hermès perd 2% et LVMH abandonne 1,9% dans les premiers échanges à Paris. Un à un les analystes revoient leur copie sur le secteur. Le dernier en date est Morgan Stanley : la banque d'affaires a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour les entreprises de luxe européennes de 2 à 5%, alors que ses analystes s'attendent à un ralentissement de la demande, en particulier aux États-Unis et en Europe, la quasi-totalité de la croissance venant des ressortissants chinois.

"C'est notre première révision à la baisse des prévisions sectorielles depuis l'été 2020", écrivent les équipes de la banque. Elles ont également réduit de 200 à 800 points de base leurs prévisions de croissance organique pour les 3ème et 4ème trimestres pour la plupart des entreprises, invoquant une demande plus faible. Morgan Stanley affirme néanmoins que cela est désormais largement anticipé par les investisseurs.

Même en tenant compte de la baisse des bénéfices attendue pour 2024, la valorisation du secteur du luxe se rapproche du " territoire value " après la récente chute des marchés boursiers, selon Morgan Stanley. Le débat sur la normalisation de la demande dans le secteur devrait limiter toute revalorisation.

Au niveau des valeurs, le broker a abaissé la mire sur Hermès International ('pondération en ligne') de 2.080 à 2.000 euros, ramené sa cible sur Kering ('pondération en ligne') de 580 à 520 euros, et réduit son objectif sur LVMH ('surpondérer') de 1.020 à 900 euros.