Luxe : le secteur en pleine forme

(Boursier.com) — Le secteur du luxe tire la tendance à la mi-journée à Paris avec des hausses comprises entre 3,5% et 4,5% pour Kering, LVMH et Hermès. Le retour de l'appétit pour les actifs risqués après de bons indicateurs économiques, notamment aux Etats-Unis et en Chine, et le rebond appuyé du CAC40 après quatre séances de repli expliquent cette bonne orientation sectorielle. Bernstein a par ailleurs réitéré son avis 'surperformer' sur LVMH avec une cible de 450 euros tout comme son conseil 'performance de marché' sur Kering et son objectif de 550 euros. Le courtier est à 'surperformer' sur Hermès avec 760 euros dans ls viseur.