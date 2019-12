Luxe : le secteur dopé par les rumeurs de rapprochement entre Kering et Moncler

Luxe : le secteur dopé par les rumeurs de rapprochement entre Kering et Moncler









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les valeurs du luxe sont bien orientées ce jeudi, à nouveau soutenues par les espoirs sur le commerce mais également par des rumeurs de rachat de Moncler par Kering. LVMH grimpe actuellement de 1% à 399,4 euros, Hermès progresse de 1,8% à 663,8 euros et le propriétaire de Gucci avance de 1,5% à 546,1 euros. A Milan, Moncler s'envole de 10% et Salvatore Ferragamo bondit de 5%.

Un rapprochement entre Kering et Moncler serait très positif pour les actionnaires du groupe italien et "plus modérément" positif pour ceux de la firme française, même si cela dépendra également du prix payé, affirme Bernstein. Kering est fort pour réinventer les marques, comme il l'a fait avec Gucci, Balenciaga et Saint Laurent, mais Moncler est déjà une marque "super réussie", souligne l'analyste. Moncler aiderait toutefois Kering à se diversifier et à devenir moins dépendant de Gucci. Ce qui est clair pour le spécialiste, c'est que "la prise de contrôle de Tiffany par LVMH met la pression sur tout le monde".