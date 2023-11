Luxe : le secteur à suivre de près après la publication de Richemont

(Boursier.com) — Le compartiment du luxe sera à suivre en cette fin de semaine après la publication décevante de Richemont. Le propriétaire de Cartier, Piaget et IWC a dévoilé des résultats en repli sur les six premiers mois de son exercice alors que les revenus des montres de luxe ont chuté de manière inattendue et que les consommateurs ont freiné leurs dépenses. Sur les six mois clos fin septembre, le groupe helvète a enregistré un bénéfice de 1,51 milliard d'euros, un profit d'exploitation des activités poursuivies de 2,7 MdsE (-2%), pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 10,22 MdE. Des comptes inférieurs au consensus.

"La croissance s'est ralentie au deuxième trimestre alors que la pression inflationniste, le ralentissement de la croissance économique et les tensions géopolitiques ont commencé à affecter le moral des clients, une tendance accentuée par de fortes bases de comparaison", a déclaré Johann Rupert, président du conseil d'administration. "En conséquence, nous avons constaté une normalisation générale des anticipations de croissance du marché dans l'ensemble du secteur". Le milliardaire sud-africain avait averti en septembre que l'inflation commençait à affecter la demande de produits de luxe en Europe.

Sur le trimestre juillet-septembre, les ventes à changes constants ont augmenté de 5% malgré un ralentissement en Europe. Les ventes de joaillerie ont progressé de 9% mais celles de l'horlogerie ont baissé de 4%. "Richemont rejoint le "club de la modération" avec ces résultats, écrit Luca Solca, analyste chez Bernstein, cité par 'Bloomberg'.

Jefferies note que les résultats de Richemont ne sont "pas aussi effrayants que prévu" mais confirment le ralentissement de la demande malgré la forte popularité de ses marques. La déclaration de l'entreprise sur ses perspectives, qui évoque un scénario probable d'atterrissage en douceur dans les principales économies et une croissance plus élevée attendue en Chine, est potentiellement encourageante. Richemont semble laisser entendre qu'il constate une certaine résilience ces dernières semaines.

Pour Vontobel, les résultats tant attendus sont en deçà des anticipations en raison de la division Horlogerie Spécialisée. "Nous sommes rassurés par l'évolution globale du résultat opérationnel à taux de change constants et par le cash-flow libre globalement robuste", affirme le broker. Les perspectives sont moins négatives que prévu, avec une croissance plus élevée attendue en Chine et un scénario d'atterrissage en douceur pour d'autres grandes économies.