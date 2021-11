Luxe : le Metaverse, une aubaine pour le secteur ?

(Boursier.com) — L 'industrie du luxe devrait profiter de l'avènement du Metaverse. Les équipes de Morgan Stanley voient même une formidable opportunité de développement. "Les flux de revenus issus de médias numériques sont pour le moment négligeables pour les marques de luxe (...) Nous pensons que c'est sur le point de changer... Le Metaverse prendra probablement de nombreuses années à se développer. Cependant, les NFT [Jetons non fongibles] et les jeux sociaux (les jeux en ligne et les concerts auxquels assistent les avatars des participants, entre autres) sont deux opportunités à plus court terme pour les marques de luxe", affirment les spécialistes de la banque américaine.

Selon eux, les jetons non fongibles et les jeux sociaux pourraient ajouter jusqu'à 55 milliards de dollars au marché total adressable du secteur. Ils devraient ainsi faire croître le marché potentiel des groupes de luxe de plus de 10% d'ici huit ans et augmenter le bénéfice avant intérêts et impôts du secteur d'environ 25%. "Nous pensons que l'ensemble du secteur bénéficiera de l'avènement du Metaverse, mais nous considérons que les marques de luxe dit "doux" (prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, etc.) sont particulièrement bien positionnées par rapport au luxe dit "dur" (joaillerie et horlogerie)" souligne Morgan Stanley.