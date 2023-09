Luxe : la situation se tend

(Boursier.com) — Le luxe pèse une nouvelle fois sur la tendance ce lundi. Dans un environnement de plus en plus adverse pour l'industrie, Kering cède 4,4%, Hermès perd 3,1% et LVMH abandonne 2%. Outre une note négative de BoA sur Kering, le compartiment continue à souffrir des inquiétudes persistantes sur la croissance en Chine. D'autant que l'agence S&P a abaissé ses perspectives pour la deuxième économie mondiale. "L'accent mis par les responsables politiques sur la maîtrise de l'endettement et des risques financiers a placé la barre plus haut en matière de relance macroéconomique", note Louis Kuijs, chef économiste pour la région Asie-Pacifique chez S&P. L'agence a abaissé lundi sa prévision de croissance pour le pays, à 4,8% contre 5,2% précédemment.

Rachid Mohamed Rachid, président de la maison de couture Valentino, s'est lui montré particulièrement prudent pour la fin de l'année. "Nous sommes arrivés en 2023 avec la prévision que le luxe connaîtrait probablement une croissance de 10%", a déclaré le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "Nous avons vu des signes très forts indiquant que la situation serait bien pire".

Avant l'accord avec Kering, qui n'a pas encore été finalisé, Valentino prévoyait une introduction en bourse pour créer un " arrangement plus institutionnel " et attirer de meilleurs talents, a par ailleurs indiqué R.Rachid, qui est également directeur général de Mayhoola au Qatar, le fonds d'investissement qui détient Valentino et la maison de couture française Balmain. L'investissement de Kering contribue cependant à ces deux objectifs, selon le dirigeant. Même si Kering va probablement prendre une participation plus importante dans Valentino au cours des cinq prochaines années - potentiellement même avec une prise de contrôle totale - il est également possible que Mayhoola devienne actionnaire de Kering, selon R.Rachid. "L'intention est réellement de s'intégrer davantage", a-t-il ajouté. "Mais en même temps, élargir l'horizon de l'investissement dans le luxe".