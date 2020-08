Luxe : la crise va-t-elle accélérer la consolidation du secteur ?

(Boursier.com) — Le secteur du luxe est bien orienté à Paris à l'image de LVMH et Kering qui grimpent respectivement de 0,8% et 1,4%. Alors que l'actualité est forcément limitée en cette semaine du 15 août, un article du 'Wall Street Journal' évoque le creusement du fossé entre les grands acteurs de l'industrie et les plus petits groupes tels que les Italiens Salvatore Ferragamo et Tod's.

Si toutes les sociétés du compartiment ont souffert au premier semestre avec la fermeture de leurs boutiques et les restrictions de voyage imposées aux quatre coins du monde, les plus grandes marques du secteur - Louis Vuitton, Dior, Hermès et quelques autres - ont profité de leurs 'stratégie online' pour gagner des parts de marché. A l'inverse, Salvatore Ferragamo SpA et Tod's, qui souffraient déjà avant la pandémie, ont été davantage pénalisés par leur manque d'investissement dans le marketing numérique et le commerce électronique.

"Les tendances que nous avons observées avant la crise - le fait que les grandes marques surpassent les petites - se sont poursuivies et accélérées", explique au WSJ Anne Le Borgne, qui gère un fonds dédié au luxe et à l'art de vivre chez CPR Asset Management. "Pour le secteur, cela pourrait accélérer la consolidation".

Affaiblies, les deux entreprises transalpines pourraient ainsi rechercher des investissements extérieurs ou se vendre à l'un des grands noms de l'industrie, selon plusieurs analystes. Restera toutefois à convaincre l'actionnaire majoritaire de Tod's, Diego Della Valle, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il était attaché à la marque, ou la famille fondatrice de Salvatore Ferragamo, qui ne semble également guère pressée de céder son empire.