Luxe : la Chine reste en soutien

(Boursier.com) — Le secteur du luxe confirme sa meilleure tenue boursière depuis quelques jours déjà, rassuré par l'annonce de l'assouplissement de certaines mesures sanitaires prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. A Paris, Kering campe sur les 508 euros, alors que le broker HSBC est repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 600 euros.

La Chine vient de confirmer le plus faible cas de contamination au Covid-19 depuis près de trois mois, lui permettant d'annoncer la levée progressive de mesures mises en place contre l'épidémie dans le pays. A Shanghaï, sous confinement depuis deux mois, les restrictions "déraisonnables" visant les entreprises ont été levées ce mercredi matin, tandis que Pékin a déjà remis en service une partie des transports publics et rouvert certains centres commerciaux et lieux culturels...

LVMH campe de son côté sur les 597 euros et Hermes pointe sous les 1.100 euros.