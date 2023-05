Luxe : la Chine inquiète, le secteur recule

(Boursier.com) — Ce n'est pas souvent le cas ces derniers temps, mais le luxe pèse sur la tendance ce mardi. Hermès, Kering et LVMH abandonnent respectivement 1,4%, 1,4 % et 0,3% après la présentation de statistiques chinoises sans relief. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont en effet montré une contraction inattendue des importations en avril, à -7,9%."Les importations ont été assez décevantes et s'ajoutent aux inquiétudes sur l'histoire de la reprise de la demande en Chine", affirme à 'Bloomberg' Xiaojia Zhi chez le Credit Agricole CIB à Hong Kong. Elle suggère que la déflation des prix à l'importation pourrait avoir pesé sur le chiffre global compte tenu de la baisse des coûts de l'énergie. Les importations de produits technologiques pourraient également être négatives en raison du ralentissement mondial de la demande d'électronique et de la relocalisation des chaînes d'approvisionnement.