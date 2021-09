Luxe : la Chine continue de peser

(Boursier.com) — Le secteur du luxe n'échappe pas à la pression vendeuse générale sur le marché en ce début de semaine. Kering abandonne 2,2%, LVMH lâche 2,7% et Hermès International retombe de 2,3% à Paris, une nouvelle fois emportés par les craintes de ralentissement de l'économie chinoise, l'un des principaux moteurs de croissance du secteur. Les déboires d'Evergrande, le numéro deux du marché immobilier chinois, menacé de défaut de paiement sur ses engagements financiers et considéré comme une menace potentielle pour le système financier en Chine et à Hong Kong, inquiètent également les investisseurs.

"Toute mauvaise nouvelle en provenance de la Chine a un impact négatif sur les actions du secteur du luxe", affirme Luca Solca, analyste chez Bernstein. "Les investisseurs cherchent à obtenir plus de clarté sur la politique chinoise, afin d'évaluer les perspectives de l'industrie" pour 2022 et au-delà. "Dans le contexte d'incertitude actuel, même un bon troisième trimestre ne permettrait pas de regonfler complètement les multiples".