Luxe : l'euphorie retombe sur Moncler

(Boursier.com) — L'euphorie retombe quelque peu sur Moncler après que le management de la marque italienne eut indiqué n'étudier aucun projet concret de rapprochement. Réagissant aux informations prêtant un intérêt de Kering pour son groupe, Remo Ruffini, qui a racheté Moncler en 2003, a déclaré qu'il "maintenait des contacts et échangeait avec des investisseurs et d'autres acteurs du secteur, y compris le groupe Kering, dans le but d'explorer de potentielles opportunités stratégiques afin de promouvoir davantage le développement réussi de Moncler"."Pour le moment, cependant, il n'y a aucune hypothèse concrète à l'étude", a précisé le patron de la firme transalpine.