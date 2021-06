Luxe : Jefferies dope le secteur !

Crédit photo © Moët Hennessy

(Boursier.com) — Le luxe occupe encore une fois la tête du palmarès en ce début de séance à l'image de LVMH qui gagne 1% à 664,5 euros, en première position du CAC40. Le flux acheteur matinal sur le compartiment est à relier à une note de Jefferies qui estime que LVMH et Kering devraient tous deux bénéficier de la poursuite de la forte dynamique dans le secteur.

Concernant le numéro un mondial de l'industrie, le broker réitère son avis 'achat' et porte sa cible de 660 à 750 euros à la suite d'un excellent premier trimestre et d'un flux de nouvelles favorables. La branche mode et maroquinerie restera le moteur de la croissance, mais l'analyste Flavio Cereda estime que d'autres catégories, notamment la vente au détail, la beauté et les spiritueux, devraient commencer à contribuer davantage au cours des prochains trimestres, à mesure que la demande se normalise.

Du côté de Kering, le broker revalorise le titre de 755 à 850 euros ('achat') en raison de la confiance dans les perspectives du luxe et de l'orientation rassurante de sa marque phare Gucci. S'il ne voit pas de reprise complète pour Gucci en 2021, l'analyste affirme que la dynamique pour 2022 semble bonne et la performance sous-jacente à court terme pourrait s'avérer meilleure que prévu.