Luxe : HSBC et la Chine plombent le secteur

(Boursier.com) — Le compartiment du luxe pique du nez ce jeudi et pèse sur la tendance à l'image de LVMH qui abandonne 2,3% à 632,6 euros. Outre l'annonce par Chengdu, l'une des principales villes chinoises, de mesures de confinement touchant 21,2 millions d'habitants, le secteur est également pénalisé par une note de HSBC qui a dégradé plusieurs grands noms de l'industrie en raison d'une plus grande prudence sur les perspectives à court terme.

Concernant LVMH, le broker ne voit que peu ou pas de ralentissement au troisième trimestre, mais est plus préoccupé en ce qui concerne la fin d'année et le premier trimestre 2023 alors que la valorisation n'apparaît pas 'convaincante'. Il dégrade ainsi le titre à 'conserver' avec un objectif ajusté de 720 à 725 euros.

La banque abaisse également sa recommandation sur Hermès à 'conserver' avec une cible remontée de 1.350 à 1.500 euros. La valorisation "ne semble pas particulièrement bon marché" après le rallye qui a suivi le creux de juin. Pour Richemont (également dégradé à 'conserver'), des attentes de croissance organique plus faibles pour 2023 et un coût du capital plus élevé indiquent que des problèmes non essentiels risquent de 'polluer' l'histoire du titre, détaille HSBC. Enfin Swatch (dégradé à 'conserver') est plus exposé à un environnement macroéconomique difficile puisque les deux tiers de son activité concernent le commerce de gros.