Luxe : fin de semaine plus verte

(Boursier.com) — Le luxe se reprend et tire la tendance en cette fin de semaine à l'image de LVMH qui avance de 2,4% à 722,8 euros, dans les premières positions du CAC40. Les stratèges de Bank of America ont relevé leur conseil sur le secteur du luxe à 'surpondérer', affirmant que la récente sous-performance du compartiment reflète désormais pleinement un ralentissement attendu de l'activité mondiale.

L'équipe de BofA dirigée par Sebastian Raedler estime que le rallye de la value pourrait s'inverser, car la baisse attendue des taux pèsera sur les banques, tandis que la détérioration de la dynamique nuira aux cours du pétrole et aux valeurs énergétiques. "En outre, en tant que secteur en croissance, la performance relative des produits de luxe devrait bénéficier de la nouvelle baisse des rendements obligataires réels que nous prévoyons", ajoute BoA. Les experts de la banque prévoient une baisse de 13 % pour le Stoxx 600 d'ici le début de l'année prochaine et une sous-performance supplémentaire de 8% pour les valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives.