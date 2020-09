Luxe : fin de semaine plus favorable

Luxe : fin de semaine plus favorable









Crédit photo © Reuters / Jacky Naegelen

(Boursier.com) — Le secteur du luxe tire la tendance à Paris en cette fin de semaine à l'image de LVMH et Kering qui grimpent respectivement de 2,5% et 1,2% en tête du CAC40. Alors que l'actualité de l'industrie reste marquée par l'annonce de l'abandon du rachat de Tiffany par LVMH et la bataille judiciaire qui se dessine entre les deux groupes, le compartiment bénéficie d'une note plutôt optimiste de Morgan Stanley.

La banque new-yorkaise affirme que les ventes dans le secteur semblent avoir "bien rebondi" pendant l'été grâce, notamment, à l'augmentation des dépenses des consommateurs américains. La reprise des ventes de produits de luxe n'est plus "seulement une histoire de Chine", et même s'il est trop tôt pour augmenter "matériellement" les estimations de BPA pour les exercices 2020 et 2021, le sentiment sera probablement conforté par le renforcement de la demande, souligne le broker.

L'analyste réitère son avis 'surpondérer' sur LVMH et porte sa cible de 455 à 465 euros alors qu'il vise désormais 550 euros sur Kering, contre 520 euros jusqu'ici, tout en restant à 'pondération en ligne'.