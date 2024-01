Luxe : encore déprimé...

(Boursier.com) — Le luxe reste dans l'ornière sur le marché parisien à l'image de Kering qui perd encore 1,2% à 358 euros. Le récent avertissement de Burberry n'est pas passé inaperçu en bourse et a contribué à déprimer le secteur... Le groupe britannique a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels après la chute de ses ventes au mois de décembre. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 410 et 460 millions de livres sterling (entre 523 et 587 M$) sur l'exercice clos fin mars, contre une guidance antérieure de 552 à 668 M£.

En novembre, Burberry avait averti que l'objectif de chiffre d'affaires de l'année pourrait être "hors de portée en raison d'une faible dynamique de ventes". Cela signifiait que son bénéfice se situerait probablement à l'extrémité inférieure de sa fourchette guidée. Ce ne sera même pas le cas. La nomination de Daniel Lee à la tête de la création pour redynamiser la popularité de l'entreprise peine à porter ses fruits...

Côté Kering, HSBC conserve le dossier, mais avec un objectif de cours ramené de 440 à 420 euros. Goldman Sachs avait déjà réduit le curseur sur le groupe avec un avis 'neutre' et en abaissant sa cible de 470 à 426 euros.

Pour les équipes de Bank of America, il est encore trop tôt pour acheter le recul des actions du luxe. Le secteur évolue conformément à ses performances historiques et il n'existe aucun catalyseur pour une réévaluation, compte tenu de la faiblesse de la dynamique des bénéfices... Dans ce contexte, BofA privilégie Hermès, LVMH, Pandora et Hugo Boss au détriment de Burberry et Kering.