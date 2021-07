Luxe : Burberry et Richemont locomotives du secteur

Luxe : Burberry et Richemont locomotives du secteur









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le luxe se porte bien. Kering prend 0,6% sur les 744 euros ce matin et LVMH 0,4% vers les 666 euros. Le Suisse Richemont, propriétaire de Cartier, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel plus que doublé à taux de change constant, avec les performances des marques de joaillerie en Amérique. Le chiffre d'affaires du numéro deux du luxe est ressorti à près de 4,4 milliards d'euros au premier trimestre fiscal à fin juin, en hausse de 129% à changes constants et de 22% par rapport au trimestre comparable de 2019 ! Richemont explique que le comité exécutif se concentrera sur la direction stratégique, l'allocation du capital et la gouvernance...

Le Britannique Burberry n'a pas non plus démérité au premier trimestre, avec une hausse des ventes de 90% à magasins comparables et un retour sur les niveaux pré-pandémiques, dopé par la maroquinerie et les vêtements d'extérieur. Le groupe fait aussi état d'un rajeunissement de la clientèle. Les ventes au détail ont progressé de 86% sur la période close fin juin, à 479 millions de livres, avec des ventes à comparable en augmentation de 90%. L'objectif moyen terme d'une croissance proche de 10% et d'une amélioration significative de la marge reste en vue.