Luxe : Burberry assure

(Boursier.com) — Le luxe surperforme une fois de plus à Paris. Dans un marché en repli d'environ 0,8%, Hermès et Kering gagnent environ 0,5% alors que LVMH évolue proche de l'équilibre. Après Richemont la semaine passée, c'est Burberry qui a assuré ce matin en faisant état d'une croissance supérieure aux attentes des analystes grâce à la hausse des dépenses des touristes étrangers en Europe et à l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 en Chine.

Le groupe de luxe britannique a enregistré sur les six mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de livres (1,55 milliard d'euros), en hausse de 5% à taux de change constant, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 6% à 238 M£.

Burberry, connu pour ses trench-coats couleur camel et son motif à carreaux rouge et noir, a maintenu ses prévisions à court terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires entre 7% à 9% et une marge d'environ 20% à la fin de son exercice 2024.

Le directeur général, Jonathan Akeroyd, a présenté un plan pour stimuler la croissance de Burberry, avec notamment un objectif de doublement des ventes de maroquinerie, qui représentent actuellement 36% du total du groupe, de chaussures et de prêt-à-porter féminin et d'une croissance d'environ 50% à moyen terme de celles des vêtements d'extérieur. L'objectif à long terme étant d'atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards de livres.