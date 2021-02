Luxe : Berenberg dope le secteur

Luxe : Berenberg dope le secteur









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le compartiment du luxe est en forme ce mardi. Dans un marché il est vrai très bien orienté, LVMH et Kering gagnent respectivement 2,8% et 2,2% alors que Berenberg a débuté le suivi des deux valeurs avec un conseil 'achat'. Le broker affirme que la demande de luxe à moyen terme ne sera pas affectée par la pandémie et que les clients chinois semblent prêts à dépenser davantage en 2021. LVMH (objectif de 575 euros) est "sans aucun doute le nom de luxe de la plus haute qualité", mais Kering (665 euros) est aussi un nom de qualité et dispose d'une valorisation "convaincante". L'analyste ajoute que les opérations de fusion et acquisition dans le secteur vont se poursuivre et pense qu'il "semble le plus probable" que Kering fasse partie de la prochaine grande grosse transaction.