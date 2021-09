Luxe : Alphavalue plombe le secteur

(Boursier.com) — LVMH , Kering et Hermès sont sous pression ce mardi matin avec des titres qui abandonnent entre 1,8% et 3,7%. Le flux vendeur sur les grandes maisons de luxe françaises est à relier à une note d'Alphavalue qui s'inquiète de la dépendance du secteur à l'égard de la Chine, qui rend l'industrie du luxe "très vulnérable". Qu'il s'agisse de la "réforme fiscale", de la politique de "prospérité commune" ou de la pression sur les industries du divertissement et des médias publics, "nous sommes convaincus que l'industrie du luxe est très vulnérable face au pouvoir absolu de Pékin", écrit l'analyste Jie Zhang.

Le spécialiste indique que la perception du luxe parmi les jeunes consommateurs chinois est également en train de changer, les 'milléniaux' étant "submergés" par les hypothèques et l'épargne retraite et la génération Z étant occupée à profiter de l'"économie unique" et du boom des marques locales. La consommation de luxe en Chine va "inévitablement prendre une trajectoire descendante", ajoute l'analyste.

Dans ces conditions, il dégrade Kering à 'réduire' et coupe sa cible de 820 à 663 euros. Le broker abaisse également sa recommandation sur LVMH à 'réduire' et ne vise plus que 632 euros contre 682 euros précédemment. Enfin, il abaisse la mire sur Hermès de 930 à 876 euros et reste à 'vendre'.