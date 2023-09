Lumibird : une marge d'Ebitda en hausse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Lumibird s'est établi à 97,2 ME au 30 juin 2023, en hausse de 17% à périmètre et taux de change constant.

Au cours du premier semestre 2023, la société a enregistré 13,8 ME d'EBITDA, soit 14,2% du chiffre d'affaires contre 13,3% un an plus tôt sous l'effet combiné de la croissance du chiffre d'affaires et de moindres surcoûts liées aux tensions inflationnistes.

Le résultat opérationnel courant du semestre s'établit à 6 ME, contre 3,9 ME au 1er semestre 2022 en raison de la croissance de l'activité et d'une base de coûts maitrisée.

Le résultat net ressort à 0,5 ME contre 1,2 ME au 1er semestre 2022.

Dans ce contexte, le groupe maintient ses objectifs pour l'année 2023 à savoir sur le périmètre au 31 décembre 2022, une croissance organique supérieure à 8% par an et une marge d'EBITDA excluant Convergent Photonics supérieure à 20%, intégrant une forte saisonnalité entre le premier et le second semestre.

Le groupe continue d'explorer les opportunités de croissance externe, mais ne prévoit pas de finaliser une nouvelle acquisition au cours des quatre derniers mois de l'année.