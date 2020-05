Lumibird : une fraude aux moyens de paiement détectée

(Boursier.com) — Lumibird a découvert le 12 mai en fin de journée que sa filiale britannique Halo Photonics avait été victime depuis le 16 avril d'une fraude aux moyens de paiement. Le groupe a immédiatement déposé plainte auprès des différentes autorités compétentes et pris toutes les mesures adéquates pour faire cesser les détournements de fonds. La fraude, d'un montant maximum de 3,8 millions d'euros (avant déductions éventuelles résultant des actions légales et des mesures de récupération d'une partie des fonds détournés), est aujourd'hui maîtrisée et n'est pas de nature à remettre en cause le développement du groupe. A la suite de cet incident, le groupe a procédé à une revue des procédures existantes de prévention des cyber-attaques et intrusions frauduleuses dans ses systèmes IT et ouvert une enquête interne afin de déterminer l'origine de la défaillance et les mesures additionnelles à mettre en oeuvre afin d'empêcher toute nouvelle fraude.