Lumibird : un résultat net en baisse à 5,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Lumibird s'élève à 126,7 ME, en hausse de 14,5% à données publiées et en retrait de 9,4% à périmètre constant.

En intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex, le chiffre d'affaires 2020 pro-forma se serait élevé à 146,7 ME.

La société affiche en 2020 un résultat opérationnel courant de 14,1 ME, soit 11,2% du chiffre d'affaires, à comparer à 11,1% un an plus tôt.

Le résultat net ressort à 5,6 ME, contre 8,8 ME en 2019. Hors l'effet de la fraude aux moyens de paiement, le résultat net se serait élevé à 8,8 ME en 2020, au même niveau qu'en 2019.

La dette financière nette au 31.12.2020 s'établit à 8 ME, à comparer à -18,2 ME au 31 décembre 2019.

A horizon 2023, Lumibird entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, organique et externe, pour doubler son chiffre d'affaires actuel.

Soutenu par des marchés porteurs, la capacité d'innovation et l'impact des synergies commerciales, l'objectif de croissance organique est de 8 à 10% en moyenne sur les trois prochaines années.

En termes de rentabilité, au-delà des synergies attendues, la performance des achats, la rationalisation de la supply chain et une intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de marge d'EBE en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.