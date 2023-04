Lumibird : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Lumibird monte de 1,1% ce mardi à 14,66 euros, alors que le spécialiste européen des technologies laser a enregistré au 1er trimestre 2023 une croissance de 8% de son chiffre d'affaires consolidé, à 40,9 ME.

Lumibird maintient ses objectifs 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% et une marge d'EBITDA comprise entre 20 et 25%.

Le groupe reste actif sur les opportunités d'acquisitions potentielles... Si elles devaient se réaliser en 2023, le chiffre d'affaires annuel (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pourrait atteindre jusqu'à 250 millions d'euros. Lumibird prévient que certaines de ces potentielles acquisitions pourraient avoir un effet dilutif sur l'EBITDA, ce qui ramènerait à 18-23% la marge d'EBITDA annuelle (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pour la première année de l'acquisition...

Portzamparc campe sur les positions (bas de la guidance) mais ajuste ses anticipations de croissance organique de 9,7 à 12,7% en intégrant Lumibird Photonics Sweden. L'objectif de cours est aussi ajusté de 20,4 à 19 euros, avec un avis qui reste à l'achat.