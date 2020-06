Lumibird : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Le Groupe Lumibird annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS lancée le 21 mai 2020. La demande totale s'est élevée à environ 61,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 195%. La direction du Groupe a ainsi décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, ce qui porte le montant brut levé à 36,3 millions d'euros.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird, "Les fonds levés à travers cette opération vont nous permettre de poursuivre le déploiement de notre stratégie de croissance externe, en saisissant de nouvelles opportunités d'acquisition sur nos marchés stratégiques. Je remercie nos actionnaires - professionnels et privés - de leur confiance et de leur fidélité, en particulier dans la période de crise que le monde traverse aujourd'hui. Ces nouvelles ressources financières ont d'autant plus de valeur dans ce contexte."

3 342 172 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 95,2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 3.503.841 actions nouvelles : elle a été servie à hauteur de 694.843 actions nouvelles.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 36.333.135 euros, prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de 4.037.015 actions nouvelles au prix de souscription de 9,00 euros par action nouvelle.

Les 36,3 millions d'euros levés seront affectés en priorité et en totalité au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers. Le produit de l'augmentation de capital sera conservé par Lumibird jusqu'à ce que des opportunités de croissance externe se concrétisent ou que Lumibird décide de réallouer ces fonds, notamment pour l'investissement en interne dans des projets de recherche et développement. En cas de réallocation des fonds, Lumibird publiera un communiqué à cet effet. Il est précisé que le produit de l'augmentation de capital ne servira pas au financement ou au refinancement de l'acquisition par Lumibird des activités laser et ultrason d'Ellex, ni au financement du fonds de roulement et des dépenses courantes de l'entreprise.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Lumibird s'élèvera à 22.466.882 euros, divisé en 22.466.882 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché règlementé d'Euronext à Paris sont prévus le 16 juin 2020. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Lumibird à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Lumibird et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000038242.

Dans le cadre de l'opération, la société ESIRA, société contrôlée par Monsieur Marc Le Flohic, Président-Directeur général de Lumibird, a souscrit à titre irréductible à hauteur de 7.452.816 droits préférentiels de souscription (dont 26 droits préférentiels de souscription formant rompus ont été acquis sur le marché) permettant la souscription de 1.419.584 actions nouvelles et a placé un ordre de souscription à titre réductible de 679.160 actions nouvelles qui a été servi à hauteur de 477.328 actions nouvelles. La société EURODYNE, société dont le capital est intégralement détenu par ESIRA, qui en est également le Président, a souscrit à titre irréductible à hauteur de 2.804.160 droits préférentiels de souscription (dont 1.783.488 droits préférentiels de souscription correspondaient aux actions détenues par EURODYNE préalablement à l'opération et 1.020.542 droits préférentiels de souscription ont été acquis sur le marché) permettant la souscription de 534 100 actions nouvelles.