Lumibird : signature d'un accord pour l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex

(Boursier.com) — Lumibird, leader européen des technologies laser, a signé un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex à un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 ME).

Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

L'accord signé le 23 décembre 2019 prévoit l'acquisition par le groupe Lumibird de l'ensemble des activités laser et ultrason d'Ellex, qui représente un chiffre d'affaires pro forma de 65,5 MAUD sur la base de l'exercice clos au 30 juin 2019. Les actifs acquis incluent notamment la marque Ellex, le site de 'R&D' et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux USA, en France et en Allemagne. Sur l'exercice clos au 30 juin, le segment laser et ultrason affichait un EBITDA de 9,5 MAUD, hors frais de siège (5,2 MAUD pour le groupe en consolidé dont environ 75% estimé pour le segment laser et ultrason).

La combinaison des activités médicales de Lumibird (via sa filiale Quantel Medical) avec celles d'Ellex recèle un fort potentiel de croissance et de création de valeur, en particulier grâce à :

des synergies produits avec à la fois des complémentarités en matière de pathologies adressées et une segmentation complète couvrant les différentes catégories adaptées à tous les marchés ;

des synergies commerciales, Ellex traitant en direct 75% de ses ventes là où Quantel Medical vend majoritairement à travers son puissant réseau de distributeurs. A celles-ci s'ajoutent de fortes complémentarités géographiques, Ellex étant particulièrement bien implantée au Japon et aux USA et Quantel Medical en Europe ;

un effet taille, résultant de l'alliance de deux sociétés déjà leaders sur leur marché, qui aura notamment pour avantage de renforcer leur capacité commune en matière de 'R&D'.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird : "Pour vraiment créer une différence dans la vie du plus grand nombre possible de personnes atteintes de cécité traitable au laser, il est essentiel que des sociétés telles que Quantel Medical et Ellex se réunissent afin d'atteindre une masse critique et de tirer le meilleur parti de leurs forces respectives; que ce soit dans les appareils de diagnostic à ultrasons ou dans les lasers de traitement".