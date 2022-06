Lumibird : sélectionnée parmi les "Tech Leaders d'Euronext"

(Boursier.com) — Lumibird , leader européen des technologies laser, fait partie des 108 sociétés de technologie sélectionnées par Euronext pour son nouveau programme Tech Leaders.

Ce programme vient compléter l'offre Tech existante d'Euronext et a pour objectif de renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders technologiques.

Les nouvelles Tech Leaders ont été choisies parmi 700 sociétés tech cotées sur les marchés d'Euronext, sur des critères de leadership technologique, de capitalisation boursière et de croissance. Elles vont bénéficier des services dédiés offerts par Euronext et ses partenaires. Les sociétés du programme intègrent le nouvel indice "Tech Leaders" d'Euronext et vont bénéficier d'une plus grande visibilité auprès de la communauté financière internationale. Elles auront par ailleurs accès à une série d'évènements exclusifs et à un suivi visant à renforcer la liquidité du titre auprès des investisseurs particuliers.

"Lumibird est fier de faire partie d'Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative d'Euronext dédiée aux entreprises technologiques de pointe à forte croissance. ", déclare Marc Le Flohic, Président directeur général de Lumibird. " Cette reconnaissance valide les avancées réalisées par nos équipes dans tous nos domaines d'activité et vient soutenir un parcours boursier déjà remarquable."

Prochains rendez-vous : Publication du CA semestriel 2022, le 25/07/2022, après Bourse.