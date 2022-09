Lumibird s'offre la société girondine Innoptics

(Boursier.com) — Lumibird annonce l'acquisition d'Innoptics en date du 22 septembre. A travers cette opération, le leader européen des technologies laser intègre une équipe de 5 personnes détenant un savoir-faire technologique complémentaire au sien avec 12 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes optoélectroniques. Cette extension des expertises technologiques permet au Groupe à la fois d'intensifier sa stratégie de verticalisation et de développer une nouvelle gamme de produits pour adresser de nouveaux marchés, notamment sur des segments de laser low-cost dédiés à des marchés à plus forts volumes.

Créée en 2010, Innoptics est basée à Talence, près de Bordeaux. Elle réalise un peu plus de 300.000 euros de chiffre d'affaires et compte 5 collaborateurs dont 4 ingénieurs. Les deux co-fondateurs, Stéphane Denet et Vincent Lecocq, sont partie prenante au projet avec Lumibird.

L'opération a été réalisée en numéraire, avec une part d'intéressement sur les performances futures, pour un montant tenu confidentiel. La société est intégrée dans le périmètre de consolidation de Lumibird depuis le 31 août.