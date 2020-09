Lumibird : résultat net dans le rouge à fin juin

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le repli du chiffre d'affaires de Lumibird s'établit à -17,4% sur le S1.

Lumibird affiche, au premier semestre, un résultat opérationnel courant de 2,9 ME, en hausse de 9,7% par rapport au premier semestre 2019.

Après impact des éléments non récurrents dont principalement coûts de la fraude aux moyens de paiement pour 4 ME, le résultat opérationnel s'inscrit à -2,1 ME contre 2,6 ME au 1er semestre 2019.

Le résultat avant impôts s'établit à (2,6) MEUR, après un coût de l'endettement financier de 0,5 MEUR.

Le résultat net ressort à -1,9 Me, contre 1,8 MEUR au 1er semestre 2019.

La dette financière nette est de 10,6 ME au 30 juin 2020 intégrant le financement d'Ellex et l'impact de la fraude aux moyens de paiement.