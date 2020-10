Lumibird remonte au-dessus des 10 euros

(Boursier.com) — Lumibird grimpe au-dessus des 10 euros ce mardi, en hausse de 2,3%, après avoir enregistré une croissance de 2,6% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois 2020, à 78,5 ME.

Ce chiffre reflète principalement l'intégration d'Ellex et les premiers signes de reprise sur le périmètre historique, dans un contexte toujours marqué par l'épidémie de COVID-19.

La société anticipe un 4e trimestre record, avec un effet saisonnalité amplifié par la part désormais prise par l'activité Médical... "Nous maintenons notre scénario 2020 inchangé avec néanmoins une plus forte contribution d'Ellex et une croissance organique plus faible sur le S2 (-4%)" commente Portzamparc qui abaisse cependant légèrement son TP de 11,3 à 10,8 euros suite à l'actualisation de ses comparables et confirme son opinion à "Conserver".